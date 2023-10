POL-EU: Schlangenlinien gefahren, keine Fahrerlaubnis, Blutprobe und Ingewahrsamnahme

Schleiden (ots) - Unbekannte beschmierten mittels Graffiti eine Mehrzweckdoppeltür sowie eine Schutzwand aus Metallblech an einer Schule in Schleiden. Der genaue Tatzeitraum kann aufgrund der Schulferien nicht genau bestimmt werden. Der Hausmeister bemerkte die Sachbeschädigung am Donnerstag (12. Oktober). Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

