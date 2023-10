Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Falsche Polizeibeamte - Telefonbetrug

Bad Münstereifel (ots)

Die Polizei Euskirchen warnt aktuell vor einer neuen Betrugsmasche von Telefonbetrügern.

Unbekannte geben sich am Telefon als Polizeibeamte aus und berichten von angeblich mehreren Einbrüchen in den Straßen der Angerufenen. Um das Eigentum vor den Einbrechern zu schützen, werden die Personen aufgefordert, Bargeld, Schmuck sowie EC-Karten mit Angaben der PIN in einem Topf für die Abholung durch die Polizei vor die Haustür zu stellen.

Die Betrüger holen den Topf nach kürzester Zeit ab und setzen die EC-Karten unmittelbar ein, um das Geld der Opfer abzuheben.

Bekanntgeworden sind Fälle in Bad Münstereifel.

Die Polizei rät:

Die Polizei ruft Sie niemals unter dem Polizeinotruf 110 an. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los. Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach schnellen Entscheidungen, Kontaktaufnahme mit Fremden sowie Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen. Wählen Sie die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern landen. Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell