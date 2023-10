POL-EU: Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall verletzt

Euskirchen (ots) - Am Mittwoch den 11. Oktober verletzte sich ein Postbote gegen 15 Uhr an einem Briefkasten eines Mehrfamilienhauses auf der Straße Eifelring in Euskirchen. Unbekannte hatten den Briefkasten von Innen mit Rasierklingen präpariert. Der 27-jährige Postbote verletzte sich an den Rasierklingen und wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus ...

mehr