POL-EU: Briefkasten mit Rasierklingen präpariert- Postbote verletzt

Mechernich (ots) - Im Tatzeitraum von Mittwoch (27. Oktober), 12 Uhr bis Mittwoch (11.Oktober), 11 Uhr versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße Sankt-Rochus-Platz in Mechernich-Strempt einzubrechen. Hierbei versuchten die Unbekannten ein an der Hausfront angebrachtes Küchenfenster aufzuhebeln. Der Versuch scheiterte jedoch und die Unbekannten gelangten nicht ins Wohnhaus. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Rückfragen von Medienvertretern ...

