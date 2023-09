Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Pkw-Brand als Folge eines Beziehungsstreites - #polsiwi

Siegen-Geisweid (ots)

Am heutigen Dienstag (05. September 2023) ist es in den frühen Morgenstunden zu einem Pkw-Brand in Geisweid gekommen. Da der Brandort in räumlicher Nähe zum Adalbert-Stifter-Weg lag, kam sofort die Frage auf: Ist der Brand den dortigen Bränden zuzuordnen?

Gegen 06:30 Uhr kam es in einem Hinterhof in der Geisweider Straße zu dem Pkw-Brand. Dieser wurde frühzeitig bemerkt und konnte zeitnah durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden. An dem abgemeldeten Fahrzeug kam es zu einem Schaden im unteren dreistelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei hat sofort die Ermittlungen aufgenommen. Schnell bestand der Verdacht, dass es sich um eine Brandstiftung (Sachbeschädigung durch Feuer) handeln könnte. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass es sich nach derzeitigem Kenntnisstand um eine Sachbeschädigung im Rahmen eines Beziehungsstreites handeln dürfte. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Der Brand hat somit nichts mit den Bränden im Bereich des nahegelegenen Adalbert-Stifter-Wegs zu tun. Wie die Polizei am Vortag berichtete, befindet sich der Tatverdächtige der beiden Brände vom 03. und 04.09.2023 in der JVA.

