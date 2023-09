Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Audi flüchtet bei Verkehrskontrolle und gefährdet andere Autofahrer - #polsiwi

Siegen-Geisweid (ots)

Am gestrigen Montagabend (04. September 2023) ist es in Siegen zu einer Verfolgungsfahrt durch die Polizei gekommen. Hierbei gefährdete der Flüchtende mehrere Verkehrsteilnehmer. Jetzt sucht die Polizei Zeugen bzw. betroffene Verkehrsteilnehmer.

Gegen 19:30 Uhr fiel einer Polizeistreife auf der Geisweider Straße ein grauer Audi mit Olper Kennzeichen auf. Der Fahrer des Audi benutzte während der Fahrt sein Handy und sollte daher kontrolliert werden. Als die Beamten den Fahrer anhalten wollten, fuhr dieser in Richtung Buschhütten weiter. In Höhe der Esso-Tankstelle/Siegener Straße schalteten die Polizisten zusätzlich das Blaulicht an, um auf sich aufmerksam zu machen. Der Audifahrer beschleunigte daraufhin stark und setzte seine Fahrt weiter fort. Er bog an der Einmündung zur Bottenberger Straße in Richtung HTS-Auffahrt ab. Dabei überholte er einen vor ihm fahrenden Pkw, schnitt diesen anschließend und zwang ihn zu einem scharfen Abbremsen. Bei der Auffahrt auf die HTS in Richtung Kreuztal/Olpe missachtete er die rote Ampel. Es folgten weitere massive Gefährdungen anderer Pkw-Fahrer sowie ebenfalls gravierende Geschwindigkeitsüberschreitungen auf der HTS. Letztlich verloren die Beamten den Sichtkontakt, Sie brachen die Verfolgung ab, auch, um keine weiteren Gefährdungen oder gar einen Unfall zu riskieren.

Das komplette Kennzeichen des flüchtigen Audis konnte abgelesen werden. Die Polizei führte bereits unmittelbar im Anschluss Ermittlungen durch, welche derzeit durch das Verkehrskommissariat fortgesetzt werden. Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren wegen mehrere Verkehrsstraftaten sowie eine Anzeige wegen mehrerer Ordnungswidrigkeiten.

Die Ermittler bitten, dass sich Zeugen sowie betroffene Verkehrsteilnehmer, die durch den Audi gefährdet wurden, bei der Polizei melden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02732/909-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell