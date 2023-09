Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Grundschule- Zeugen gesucht - #polsiwi

Hilchenbach-Allenbach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (02.09.2023) sind unbekannte Täter in eine Grundschule am Stift-Keppel-Weg in Hilchenbach-Allenbach eingebrochen.

Die Unbekannten hebelten ein Fenster gewaltsam auf und durchwühlten mehrere Räume. Nach ersten Erkenntnissen wurden drei neue Laptops und Filmequipment entwendet. Der entstandene Beuteschaden beläuft sich auf mindestens 2.000 Euro.

Die Kriminalpolizei in Kreuztal hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02732/909-0.

