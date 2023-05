Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Einbruch in Scheune in Weddingen:

Am 10.05.2023, gegen 18.10 Uhr, wurde der Polizei gemeldet, dass durch bislang unbekannte/n Täter in Goslar-Weddingen in eine Scheune eingebrochen wurde. Der oder die Täter öffneten gewaltsam mit einem unbekannten Werkzeug die Schließvorrichtung am Tor und gelangten in das Innere der Scheune. Aus der Scheune wurden zwei Kettensägen der Marke Stihl, ein Akkuschrauber der Marke Würth sowie eine Makita Handkreissäge entwendet. Die Tat ereignete sich ca. im Zeitraum vom 09.05.2023, 20.00 Uhr, bis zur Feststellung am 10.05.2023, 18.00 Uhr. Zeugen, die Hinweise geben können, sollten sich bei der Polizei in Vienenburg unter 05324/787490 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell