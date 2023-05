Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Seesen vom 11.05.2023

Sachbeschädigung

Eine bislang unbekannte Person beschädigte am Montag, in der Zeit von 11.30 Uhr bis 17.00 Uhr, den elektrischen Schließmechanismus vom Eingangstor zum MTV Sportplatz in der Hochstraße. Es entstand ein Schaden von geschätzt 400 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Ein 62-jähriger Rhüdener Fahrradfahrer zeigte am Mittwoch an, dass er gegen 22.45 Uhr, im Bereich der B 243, Einmündung Hochstraße, aufgrund des Fehlverhaltens eines Fahrzeugführers mit dessen Pkw kollidierte und dadurch zu Fall kam. Der Radfahrer wurde im Gesicht verletzt, setzte jedoch seine Fahrt fort und fuhr nach Hause. Dort von der Polizei angetroffen wurde festgestellt, dass der Radfahrer deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Es wurden daraufhin Blutentnahmen angeordnet, welche in der Asklepiosklinik Goslar entnommen wurden, wo der Radfahrer auch stationär verblieb. Hinweise zum Pkw konnten durch den unfallbeteiligten Radfahrer nicht erlangt werden.

