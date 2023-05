Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 11.05.2023

Goslar (ots)

Goslar

Diebstahl aus Keller

In der Königsberger Straße drangen bislang unbekannte Täter in zwei Kellerräume ein und durchwühlten diese.

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 9 Uhr, und Mittwoch, 10 Uhr, waren die Tatverdächtigen in die betroffenen Räumlichkeiten des Mehrfamilienhauses gelangt und entwendeten dort mindestens ein elektronisches Werkzeug.

Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 339-0 entgegen.

++++

Gestürzte Radfahrerin

Aus bislang unbekannter Ursache geriet eine 30-jährige Radfahrerin am Mittwochmorgen auf dem Radweg an der L500 in Heimerode ins Straucheln und stürzte anschließend.

Gegen 8 Uhr war die Radfahrerin Richtung Liebenburg unterwegs, als sie in Höhe der Bushaltestelle Heimerode ins Straucheln geriet, gegen einen Metallbehälter stieß und anschließend stürzte. Hierbei zog sich die Frau Kopfverletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Braunschweiger Krankenhaus verbracht.

++++

Unfallflucht im Fliegerhorst

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte am Dienstag in der Straße Im Fliegerhorst einen geparkten weißen Mercedes Benz und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Zwischen 14 Uhr und etwa 22.30 Uhr, hatte der Mercedes am Unfallort geparkt. Durch den Zusammenstoß wurde die hintere Stoßstange beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt geschätzte 5.000 Euro.

Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizei Goslar unter der Amtsnummer (05321) 339-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell