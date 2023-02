FW-M: Nächtlicher Kellerbrand (Thalkirchen)

München (ots) - Montag, 30. Januar 2023, 20.54 Uhr Amerstorfferstraße Am Montagabend hat es in einem Kinderzimmer gebrannt. Durch das schnelle Eingreifen der Bewohner konnte der Schaden gering gehalten werden. Eine 12-Jährige entdeckte im Bereich ihres Hochbettes Rauch und Feuer. Sofort begab sie sich zu ihren Eltern, die ebenfalls in der Wohnung waren. Geistesgegenwärtig ging der Papa in das Kinderzimmer, öffnete ...

mehr