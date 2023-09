Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, L191, Lkr. Konstanz) Motorradfahrer bei Sturz verletzt (03.09.2023)

Engen, L191 (ots)

Ein Motorradfahrer ist am Sonntagabend bei einem Sturz auf der Landesstraße 191 zwischen Engen und Bargen verletzt worden. Ein 41-jähriger KTM-Fahrer war auf der L191 von Engen in Richtung Hegaublick unterwegs. Im Bereich einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei erlitt er Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. An seinem Motorrad, um das sich ein Abschleppdienst kümmerte, entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

