POL-KN: (Reichenau, Lkr. Konstanz) Zwei verletzte Personen und hoher Blechschaden bei Unfall auf der B33 (03.09.2023)

Reichenau. B33, L221 (ots)

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 33 zwischen Konstanz und Allensbach sind am Sonntagnachmittag zwei Personen verletzt worden, zudem entstand hoher Sachschaden. Gegen 17 Uhr war ein 27-Jähriger mit einem Mercedes der C-Klasse auf der B33 von Konstanz in Richtung Allensbach unterwegs. Dabei umfuhr er den Tunnel auf Höhe der Waldsiedlung. An der Einmündung der L221 auf die B33 überfuhr er die auf der Straße angebrachte Fahrspurbegrenzung und verlor dabei die Kontrolle über seinen Wagen. In der Folge lenkte der 27-Jährige stark nach links, so dass der Mercedes die Gegenfahrbahn kreuzte und anschließend einen Holzzaun neben der Straße durchbrach, ehe das Auto einen Abhang hinunterstürzte und dort liegen blieb. Sowohl der junge Mann als auch seine Beifahrerin erlitten Verletzungen und mussten zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. An dem Daimler, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand Blechschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.

