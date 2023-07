Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Überfall auf Fußgänger

Neustadt/Weinstraße (ots)

Sonntagnacht, den 02.07.2023, gegen 02:00 Uhr ereignete sich in der Landwehrstraße in Neustadt in der Nähe des Bahnhofes Neustadt Böbig ein Überfall zum Nachteil eines 29 Jährigen Mannes. Die Person wurde von einer männlichen Personengruppe angegriffen und geschubst. Der 29 Jährige kam dadurch zu Fall und wurde leicht verletzt. Ihm wurde das Mobiltelefon und 70 Euro Bargeld abgenommen. Die vier schwarz gekleideten männlichen Täter flüchteten unerkannt über den Fußweg parallel zum Speyerbach in Richtung Innenstadt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neustadt unter der Telefonnummer 06321/854-0 oder per Email kineustadt@polizei.rlp.de, so wie auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell