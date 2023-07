Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Autofahrer entzieht sich der Kontrolle

Grünstadt (ots)

Am 03.07.23 gegen 20:15 Uhr wollten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Grünstadt im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen Toyotafahrer anhalten. Doch dieser reagierte nicht auf die Anhaltezeichen und setzte seine Fahrt fort. Im weiteren Verlauf konnte das Fahrzeug und der Fahrer in Grünstadt festgestellt und kontrolliert werden. Es stellte sich heraus, dass die Kennzeichenschilder, die an dem Toyota angebracht waren, nicht für diesen ausgegeben sind. Die Kennzeichen gehören zu einem anderen, zurzeit nicht zugelassenen Transporter. Warum der Mann die falschen Kennzeichenschilder montiert hatte und nicht die zu dem zugelassenen Toyota gehörenden verwendete, wurde nicht bekannt. Nun wird wegen Urkundenfälschung ermittelt.

