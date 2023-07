Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Vier jugendliche Fahrraddiebe in Buxtehude erwischt - Polizei sucht Eigentümer von entwendeten Rädern, Peugeot Motorroller am Buxtehuder Bahnhof entwendet

Stade (ots)

1. Vier jugendliche Fahrraddiebe in Buxtehude erwischt - Polizei sucht Eigentümer von entwendeten Rädern

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 01:30 h wurden in Buxtehude vier jugendliche Fahrraddiebe von Beamten der Buxtehuder Wache nach einem Hinweis auf Fahrraddiebstähle am Bahnhof Neukloster in unmittelbarer Tatortnähe mit drei Fahrrädern angetroffen.

Die vier zum Teil alkoholisierten jungen Männer im Alter von 14 bis 17 Jahren aus Buxtehude und Bremen wurden nach ihrer ersten Anhörung an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Die entwendeten Räder wurden sichergestellt. Im Einzelnen handelt es sich um ein silberschwarzes Damenrad CITY STAR City Comfort mit Doppelständer und silbernem Korb vorne, ein schwarzes Mountainbike der Marke ROCK MACHINE EL NINO in orange-blau-schwarz sowie ein rot-weiß-schwarzes Mountainbike der Marke CONWAY.

Die Ermittler der Buxtehuder Polizei suchen jetzt die rechtmäßigen Eigentümer der hier abgebildeten Fahrräder und bitten diese, sich unter der Rufnummer 04161-647115 zu melden.

2. Peugeot Motorroller am Buxtehuder Bahnhof entwendet

Am Sonntag ist in Buxtehude am dortigen Bahnhof in der Zeit von 08:00 h bis 20:00 h von bisher unbekannten Dieben ein dort abgestellter Motorroller der Marke Peugeot entwendet worden. Der rote Roller hat das Kennzeichen 823 NSG und stellt einen Wert von ca. 650 Euro dar.

Hinweise auf den oder die Diebe und den Verbleib des Rollers bitte an das Polizeikommissairat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

