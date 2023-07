Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zwei Monate Fahrverbot für flotte Fahrt über die BAB 650

Ludwigshafen (Rhein) (ots)

Am 04.07.2023, gegen 15:20 Uhr, fiel einer Zivilstreife der Zentralen Verkehrsdienste der Polizeidirektion Neustadt, ausgestattet mit einer geeichten Videomessanlage, ein Audi auf, der auf der Bundesautobahn 650 im Bereich Ludwigshafen deutlich die zulässige Geschwindigkeit überschritt. Anstatt der dort zulässigen 100 km/h fuhr der Fahrzeugführer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis mit 166 km/h über die Autobahn in Richtung Bad Dürkheim. Nach Abzug der Toleranz bleibt eine Nettogeschwindigkeit von 157 km/h und somit eine Überschreitung um 57 km/h. Ihn erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 960,- EUR, ein zweimonatiges Fahrverbot und 2 Punkte im Fahreignungsregister.

