POL-MA: Mannheim: Versuchter Raub mit Schlagring am See - Polizei sucht Zeugen!

Mannheim (ots) - Ein 32-jährige Opelfahrer beschädigt beim Ausparken am Sonntag gegen 14 Uhr in der Gärtnerstraße ein in der zweiten Reihe geparktes Fahrzeug. Verärgert über die Parksituation verließ der Beschuldigte zunächst die Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallverursachender nachzukommen. Da ihn im Laufe des Tages das schlechte Gewissen ...

mehr