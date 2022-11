Polizei Duisburg

POL-DU: Ruhrort: Lkw brennt lichterloh - Zeugen nach Brandstiftung gesucht

Ruhrort (ots)

Ein geparkter Lkw hat am Mittwochabend (2. November) gegen 19 Uhr auf der Straße Am Nordhafen lichterloh gebrannt. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Durch die Hitze ist ein in der Nähe abgestellter Pkw ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen worden. Für die Dauer der Löscharbeiten und den Abschleppvorgang musste die Polizei die Straße Am Nordhafen sperren. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen können sich mit Hinweisen an das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203 2800 wenden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell