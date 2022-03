LPI-NDH: Segway bei Kellereinbruch gestohlen

Deuna (ots) - Die Feuerwehr rückte am Donnerstagmorgen in eine Recyclingfirma in Deuna aus. Gegen 8.45 Uhr kam es dort in einem Schredder bei der Verarbeitung von Desinfektionstüchern zum Brandausbruch. Die Feuerwehr führte restliche Löscharbeiten durch, da bereits die Brandmeldeanlage und Löschanlage ausgelöst hatten. Somit entstand lediglich an der Elektrik der Maschine ein Schaden von ca. 2000 Euro. Während der Verarbeitung der Tücher war es, aufgrund der ...

