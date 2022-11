POL-DU: Röttgersbach: Polizei schnappt minderjährige Räuber

Duisburg (ots) - Zwei Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag (3. November) gegen 2 Uhr auf der Duisburger Straße in der Nähe der Feuerwache einen Senior geschubst. Der 67-Jährige stürzte zu Boden. Die Räuber nahmen seine Geldbörse aus der Gesäßtasche und flüchteten in Richtung Hamborner Rathaus. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und die Täter beschreiben können. Hinweise nimmt das ...

