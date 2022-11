POL-DU: Stadtgebiet: Kripo berät zum Einbruchsschutz

Duisburg (ots) - Ein Unbekannter hat am Dienstagabend (1. November) gegen 19:50 Uhr die Mitarbeiterin eines Kiosks an der Römerstraße mit einem Messer bedroht und Geld gefordert. Als die 43-Jährige sagte, dass sie die Polizei ruft, flüchtete der Räuber ohne Beute in Richtung Obere Kaiserswerther Straße. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf einen Mann geben ...

