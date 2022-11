Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Räuber flüchten mit beschädigtem Sportwagen - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Drei Räuber sind am Mittwoch (2. November) gegen 18:30 Uhr von der Rathausstraße nach einem versuchten Überfall auf ein Schmuckgeschäft mit einem Sportwagen, eventuell einem dunklen Audi R8, geflüchtet. Auffällig an dem Wagen: das hintere Beifahrerfenster ist zerbrochen. Der Juwelier hatte das Trio gemeinsam mit seiner Frau durch lautes Schreien aus dem Laden vertrieben. Als die Männer ohne Beute in den Sportwagen stiegen, schmiss der 54-Jährige einen Feuerlöscher in Richtung des Wagens und beschädigte eine Scheibe. Die Räuber trugen bei dem Überfall schwarze Masken, bei denen lediglich der Augenbereich ausgespart war. Zwei Täter sind etwa 1,70 Meter groß und haben eine schlanke Statur. Der dritte ist 1,90 Meter groß und wirkte dagegen etwas kräftiger. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum beschädigten Sportwagen oder auch zu den Räubern geben können. Das Kriminalkommissariat 13 ist unter der Rufnummer 0203 2800 erreichbar.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell