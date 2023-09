Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Nach erlittenem Schlaganfall geparktes Auto gestreift

Tuttlingen (ots)

Ein während der Autofahrt erlittener Schlaganfall dürfte ursächlich dafür gewesen sein, dass ein 47-jähriger Mann am Samstagnachmittag mit einem Renault Twingo in der Balinger Straße einen geparkten Ford Kombi gestreift hat. Der 47-Jährige fuhr kurz nach 16.30 Uhr mit einem Renault auf der Balinger Straße in Richtung Kreisverkehr Rußbergstraße, als es an der Abzweigung Fürstensteinweg zu dem beschriebenen Unfall kam. Ein Anwohner beobachtet den Streifvorgang und eilte zu dem mittlerweile zum Stehen gekommenen Renault. Dort stellte der Anwohner fest, dass der Fahrer im Renault kaum ansprechbar war. Nach dem Absetzen eines Notrufs und Eintreffen der Rettungskräfte wurde der Renault-Fahrer wegen Verdachts eines erlittenen Schlaganfalls schließlich mit einem eingesetzten Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. An den beiden beteiligten Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell