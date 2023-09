POL-KN: (Talheim, B 523, Lkr. Tuttlingen) Autofahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Villingen-Schwenningen (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag sind Unbekannte in das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis in der Straße "Am Hoptbühl" eingebrochen. Die Täter stiegen nach Aufhebeln eines Fensters in das Gebäude und durchsuchten mehrere Büros. Dabei brachen sie auch Türen im Gebäudeinneren auf, wodurch insgesamt Sachschaden in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrags entstand. Über Diebesgut ...

