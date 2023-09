Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Einbrecher im Landratsamt (04.09.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag sind Unbekannte in das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis in der Straße "Am Hoptbühl" eingebrochen. Die Täter stiegen nach Aufhebeln eines Fensters in das Gebäude und durchsuchten mehrere Büros. Dabei brachen sie auch Türen im Gebäudeinneren auf, wodurch insgesamt Sachschaden in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrags entstand. Über Diebesgut ist bislang nichts bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die im genannten Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Einbrecher geben können, sich unter der Telefonnummer 07721 601-0, zu melden.

