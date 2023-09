POL-KN: (VS-Villingen) Blechschaden bei Unfall im Kreisverkehr (03.09.2023)

Villingen-Schwenningen (ots) - Am Samstagnachmittag gegen 13.30 Uhr hat ein Autofahrer in der Straße "Stöckerbergle" einen Polizisten angefahren und ist anschließend geflüchtet. Ein 51-jähriger Polizeibeamter war privat mit seinem Auto in der Schwenninger Straße unterwegs, als ihm ein 34-Jähriger mit einem schwarzen Mercedes CLA 200 auffiel, an dessen ...

mehr