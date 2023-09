Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Tannheim) Autofahrer kracht gegen Hauswand und fährt davon (03.09.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Sonntagmorgen kurz nach 8 Uhr auf der Überaucher Straße. Ein 51-jähriger KIA-Fahrer kam beim Befahren der Tannheimer Ortsdurchfahrt nach rechts von der Straße ab und prallte frontal gegen eine Hauswand. Danach setzte er seine Fahrt mit dem stark beschädigten Auto in Richtung Villingen fort. Am Ortseingang von Villingen fiel das Auto einer Polizeistreife auf, die den Fahrer kontrollierten. Der Mann stand offensichtlich stark unter Medikamenteneinfluss und hatte erkennbare Verletzungen, die er sich beim Unfall zugezogen hatte. Er kam in ein Krankenhaus, seinen Führerschein behielt die Polizei ein. An seinem Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der Schaden an der Hauswand beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell