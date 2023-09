Konstanz (ots) - Am Samstag in der Zeit zwischen 03:10 Uhr und 03:25 Uhr wurde ein Einbruch in die Volkbank-Filiale in der Gerwigstraße in Furtwangen verübt. Die unbekannte Täterschaft hebelte gewaltsam ein Fenster auf und gelangte so ins Gebäude. Im Inneren zerschlugen sie eine Glastür und gelangten in den Bestückungsraum der Geldautomaten. In der Folge ...

