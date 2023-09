Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen/Schwarzwald-Baar-Kreis) Parkendes Auto angefahren (02.09.2023)

Konstanz (ots)

Am Freitag in der Zeit von 17:50 Uhr bis 19:15 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Fitness-Studios in der Klinikstraße in Villingen ein Pkw angefahren. Bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr beim Ein-bzw. Ausfahren in eine Parklücke gegen den ordnungsgemäß parkenden Pkw Audi A3. Hierdurch entstand am vorderen linken Kotflügel ein Schaden in Höhe von etwa 3´000 Euro. Der Verursacher entfernte sich in der Folge unerlaubt von der Unfallstelle. Durch die Polizei wurden im Schadensbereich rote Farbantragungen gesichert. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Villingen unter Tel. 07721 601-0 erbeten.

