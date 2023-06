Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Raub scheitert

Opfer eines versuchten Raubdelikts ist am Sonntag gegen 22.30 Uhr ein 20-Jähriger im Bereich des Bahnhofs geworden. Ein bislang unbekannter Täter soll am Bahnsteig der Gleise 5 und 6 auf sein Opfer zugegangen sein und dieses bedroht sowie Geld gefordert haben. Da der 20-Jährige jedoch kein Geld mit sich führte, sah der Unbekannte in dessen Umhängetasche nach Barem, wurde jedoch nicht fündig. Im Anschluss rannte der Täter in Richtung der dortigen Unterführung davon. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zu dem etwa 180 cm großen, 16 bis 18 Jahre alten schlanken Tatverdächtigen, der mit einem schwarzen T-Shirt und einer hellen Hose sowie mit einer Bauchtasche bekleidet war, geben können, mögen sich unter Tel. 07571/104-0 beim Kriminalkommissariat Sigmaringen melden.

Ostrach

Polizei stoppt auffälligen Fahrzeuglenker - Zeugen gesucht

Deutlich unter Alkoholeinfluss stand ein 36 Jahre alter Fahrzeuglenker, den eine Polizeistreife am Sonntag gegen 22 Uhr auf der L 286 zwischen Rosna und Ostrach gestoppt hat. Ein Verkehrsteilnehmer verständigte die Polizei, weil der Fahrer mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit und in Schlangenlinien unterwegs war. Polizeibeamte stoppten den 36-Jährigen schließlich in Aulendorf. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille, weshalb eine Blutentnahme in einer Klinik und die Beschlagnahme des Führerscheins die Folge waren. Der 36-Jährige musste seinen Wagen stehen lassen und wird sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen. Das Polizeirevier bittet Verkehrsteilnehmer, die auf der L 286 zwischen 21.35 Uhr und 22.05 Uhr durch die Fahrweise des 36-Jährigen beeinträchtigt oder gefährdet wurden, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Hohentengen

Anhänger gerät in Brand

Noch unklar ist die Ursache, warum in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Anhänger in einem Hofraum in der Hauptstraße in Brand geraten ist. Anwohner stellten kurz nach 3.30 Uhr die Flammen an dem mit Müll beladenen Anhänger fest und verständigten die Einsatzkräfte. Die Freiwillige Feuerwehr löschte das Feuer rasch, eine Gefahr für umliegende Gebäude bestand nicht. Die Ermittler des Polizeireviers Bad Saulgau schließen nicht aus, dass der Brand mutwillig gelegt worden sein könnte und bitten unter Tel. 07581/482-0 um sachdienliche Hinweise.

