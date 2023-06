Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Goldmünzen von Ausstellung gestohlen

Weil er im Verdacht steht, am Sonntagmorgen Goldmünzen von einer Verkaufsausstellung im Graf-Zeppelin-Haus gestohlen zu haben, ermittelt der Polizeiposten Friedrichshafen-Altstadt gegen einen 52-Jährigen. Zeugen hatten den dreisten Dieb dabei beobachtet, wie er die Ausstellung mit einer Vitrine, in der sich Goldmünzen im Wert eines hohen fünfstelligen Euro-Betrags befanden, verließ. Als der Tatverdächtige später zur Ausstellung zurückkam, konnte er wiedererkannt und von den verständigten Polizeibeamten vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern aktuell noch an. In diesem Zusammenhang bitten die Ermittler Zeugen, die zwischen etwa 8.30 Uhr und 16 Uhr im Bereich des GZH und der dortigen Uferzone Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07541/36142-0 zu melden.

Friedrichshafen

Fassade mit Graffiti besprüht

Ein Unbekannter hat zwischen Samstagabend und Sonntagmittag die Fassade eines Gebäudes in der Katharinenstraße mit Graffiti beschmiert. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise zu Tatverdächtigen nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Meckenbeuren

Radfahrer stoßen zusammen

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 18.15 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Eggenweiler und Sammletshofen wurden zwei Radfahrer schwer verletzt. Ein 21-Jähriger kam mit seinem Pedelec in einer Rechtskurve zu weit nach links und kollidierte frontal mit einem 50 Jahre alten entgegenkommenden Rennradfahrer. Rettungskräfte brachten beide zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht einer Alkoholisierung des 21-Jährigen. Weil eine Atemalkoholmessung bei ihm über 1,3 Promille ergab, musste der junge Mann im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben und muss nun mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen.

Meckenbeuren

Gegenverkehr ausgewichen - Unfallzeugen gesucht

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntag gegen 16.15 Uhr auf der Bundesstraße 30 zwischen Meckenbeuren und Ravensburg ereignet hat, sucht die Polizei Ravensburg Zeugen. Eine 20-Jährige war mit ihrer Mercedes A-Klasse in Richtung Meckenbeuren unterwegs. Ihren Angaben zufolge sei ihr auf Höhe Hohenreute ein unbekannter Autofahrer auf ihrer Fahrspur entgegengekommen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern habe sie ausweichen müssen und kollidierte mit der Leitplanke. An der rechten Fahrzeugseite entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. An der Verkehrseinrichtung wird dieser auf etwa 2.000 Euro beziffert. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Ravensburg fort. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 bei der Polizei zu melden.

Überlingen

Senior verursacht Verkehrsunfall

Auf mehrere tausend Euro wird der Sachschaden geschätzt, der am Sonntag gegen 17.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Kneippweg entstanden ist. Ein 84-jähriger Autofahrer wollte auf der Fahrbahn wenden und beschleunigte dabei mutmaßlich ungewollt. Er überfuhr einen Busch neben der Fahrbahn und prallte gegen einen Pkw, der in einer Grundstückseinfahrt geparkt stand. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten altersbedingte körperliche Einschränkungen bei dem Fahrer des Unfallwagens fest. Weil der Verdacht besteht, dass diese zum Unfallgeschehen beigetragen haben, ermitteln die Beamten nun strafrechtlich gegen den Senior. Seinen Führerschein musste er noch an Ort und Stelle abgeben. Sein Wagen musste abgeschleppt werden.

Markdorf

Unfallflucht

Zeugen sucht die Polizei Friedrichshafen, nachdem ein Unbekannter am Samstag zwischen 18 und 19 Uhr auf einem Parkplatz in der Fürstenbergstraße einen Mitsubishi touchiert hat. Der Unfallverursacher richtete bei dem Zusammenstoß rund 3.000 Euro Sachschaden an und fuhr im Anschluss einfach unerlaubt davon. Den Spuren zufolge dürfte der Flüchtige mit einem Wagen mit grünen Fahrzeugteilen unterwegs gewesen sein. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Bermatingen

Betrunken mit dem Auto unterwegs

Beamte des Polizeireviers Überlingen haben am Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr in Bermatingen einen Autofahrer gestoppt, der deutlich alkoholisiert hinterm Steuer saß. Die Polizisten waren auf die auffällige Fahrweise des 44-Jährigen aufmerksam geworden und kontrollierten den Mann. Schnell wurde klar, dass der Autofahrer offenbar zu tief ins Glas geschaut hatte. Weil eine Atemalkoholmessung knapp 1,8 Promille anzeigte, endete die Weiterfahrt für ihn. Er musste seinen Führerschein abgeben und die Polizisten in eine Klinik begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Auf den 44-Jährigen kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Hagnau

Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Wie wichtig die richtige Sitzposition in einem Auto ist, zeigte ein Verkehrsunfall, der sich am Sonntag gegen 10.45 Uhr auf der Bundesstraße 31 bei Hagnau ereignet hat. Eine 27-jährige Ford-Lenkerin war in Richtung Überlingen unterwegs und fuhr mutmaßlich aufgrund einer Fehlbedienung ihres Wagens auf das dortige Stauende auf. Ihre 20 Jahre alte Mitfahrerin hatte ihre Beine zu diesem Zeitpunkt auf dem Armaturenbrett abgelegt, stieß beim wuchtigen Aufprall mit dem Kopf gegen ihr Knie und wurde verletzt. Auch eine 84 Jahre alte Insassin im vorausfahrenden Honda klagte über Schmerzen. Beide Verletzten wurden von Rettungsdiensten zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 4.500 Euro beziffert.

