Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Pfullendorf

Alkoholkonsum führt zu fehlender Fahreignung

Am Sonntag gegen 02.50 Uhr bemerkte eine Polizeistreife des Polizeiposten Pfullendorf auf der L 201 einen Opel Corsa, welcher auch außerorts lediglich mit einer Geschwindigkeit von 40-50 km/h unterwegs war. Zudem konnten die Beamten eine deutliche Schlangenlinienfahrt bis über die Mittellinie hinweg erkennen. Nach dem längeren Versuch das Fahrzeug anzuhalten, konnten die Beamten im Kreuzungsbereich Hesselbühl das Fahrzeug stoppen und die Fahrtüchtigkeit der 29-jährigen Fahrzeuglenkerin überprüfen. Obwohl die Fahrerin angab, lediglich eine geringe Anzahl an alkoholischen Getränken zu sich genommen zu haben, zeigte ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest eine entsprechend hohe alkoholische Beeinflussung. Aufgrund der gezeigten Ausfallerscheinungen wurde von einer relativen Fahruntüchtigkeit ausgegangen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft der Führerschein der Dame einbehalten. Sie wird sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Scheer

Hauskatze nicht artgerecht gehalten führt zu Anzeige

Den Beamten des Polizeirevier Sigmaringen wurde am 24.06.2023 mitgeteilt, dass in Scheer eine Hauskatze mit sehr kleinem Aktionsradius angebunden war. Wie die Polizeistreife vor Ort feststellen musste, wurde die Katze durch die Besitzerin im Wohnzimmer an einer lediglich 150 cm langen Leine angebunden, so dass diese sich nicht weiter in der Wohnung bewegen konnte. Zwar waren im erreichbarem Bereich der Katze ein Futternapf sowie eine Wasserschale aufgestellt, jedoch ist nach den bisherigen Ermittlungen davon auszugehen, dass die Katze insgesamt zu wenig Nahrung bekommen hat. Obwohl nicht festgestellt werden konnte, wie lange die Katze bereits so gehalten wurde, haben die Beamten ein Strafverfahren wegen einem Verstoß gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet, da der Katze durch die nicht artgerechte Haltung sowie die Mangelernährung körperliche Leiden zugefügt wurden. Das Tier zeigte einen desolaten Zustand und war ausgemergelt. Die Tierrettung Oberschwaben holte die Katze ab und kümmert sich um eine tierärztliche Behandlung sowie die weitere Pflege.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell