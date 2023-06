Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Einbrüche in Bauwagen und Wohnwagen

In der Nacht von Freitag auf Samstag machten sich gegen 00.40 Uhr bislang unbekannte Täter im Fallenbrunnen in Friedrichshafen auf einem Firmengelände zu schaffen. So erlangten die Täter vermutlich über ein nicht abgeschlossenes Schiebtor Zugang zu einer dortigen Werkstatt. Aus dieser wurden in der Folge Fahrzeugschlüssel von Wohnmobilen und Wohnwägen sowie Werkzeug und einem Kabel entwendet. Bislang gehen die Ermittler davon aus, dass die Tat von insgesamt 3 Personen verübt wurde. Vermutlich unmittelbar nach diesem Einbruch wurde im Nahbereich ein unverschlossener Wohnwagen auf dem Gelände des Vereins ´Blaue Blume´ durch das Trio betreten. Dort wurden ein Ehering sowie Münzgeld entwendet. Wie erst im Rahmen der Sachverhaltserforschung bekannt wurde, wurde wohl bereits in den frühen Morgenstunden am 17.06.2023 zwischen 00.30 Uhr und 01.00 Uhr das Gelände des Vereins ´Blaue Blume´ von Übeltätern heimgesucht. Auch in dieser Nacht sind die bislang unbekannten Täter bereits in unverschlossene Bauwägen eingedrungen und haben Bargeld sowie eine Bluetooth-Box entwendet. Ob die Taten in direktem Tatzusammenhang stehen ist bislang nicht bekannt. Zeugen zu den Taten werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter 07541 701-3104 zu melden.

