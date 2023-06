Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 24.06.23 aus dem Landkreis Sigmaringen

Bingen (ots)

Unbekannte versuchen Terrassentür aufzubrechen

In der Zeit von Mittwochabend bis Freitagnachmittag versuchten Unbekannte die Terrassentür zu einem Wohnhaus in der Elogiusstraße aufzubrechen. Es gelang den Tätern aber nicht in das Haus einzudringen. Die Hebelspuren wurden von dem Geschädigten erst am Freitag entdeckt. Der Schaden an der Terrassentür ist minimal.

Gammertingen

Motorradfahrer wird nach Unfall in eine Klinik gebracht.

Ein verletzter Motorradfahrer und ca. 4000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagnachmittag in Gammertingen ereignete. Der 45jährige Fahrer eines Ford Transporters wollte von der Hochbergstraße in die Neufraer Straße einbiegen und übersah dabei einen bevorrechtigten 21jährigen Motorradfahrer. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei der Verdacht bestand, das der Motorradfahrer seinerseits beim Abbiegen die Kurve schnitt. Der verletzte Motorradfahrer zog sich eine Schulterverletzung zu und wurde nach Sigmaringen in eine Klinik verbracht. Gegen beide Fahrzeugführer wird jetzt ermittelt.

Pfullendorf

Unfallverursacher kümmert sich nicht um verletztes Mädchen

Ein 11jähriges Mädchen radelte am Donnerstag gegen 18.30 Uhr auf dem Fahrradschutzstreifen der Überlinger Straße stadteinwärts. Ein schwarzer Van näherte sich dem Mädchen von hinten und hupte plötzlich grundlos. Das Mädchen erschrak, touchierte den Bordstein und stürzte. Der Fahrer des Van, bei dem es sich um einen Mann um die Vierzig mit dunklen, kurzen Haaren handeln soll, hielt kurz neben dem Mädchen an, entfernte sich aber dann unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um das Mädchen zu kümmern. Das Kind wurde nicht unerheblich verletzt. Zeugen, die Angaben zu dem Flüchtigen bzw. dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau (07581/4820) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell