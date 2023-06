Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Vier Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Bad Saulgau / Landkreis Sigmaringen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr auf der B 32 in der Ortsdurchfahrt Boms ereignet hat, wurden vier Personen verletzt. Eine 60 Jahre alte VW-Fahrerin geriet in Fahrtrichtung Bad Saulgau aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Opel Corsa. Während die 60-Jährige sowie die 47 Jahre alte Opel-Lenkerin bei dem Zusammenstoß schwerere Verletzungen erlitten, wurden zwei weitere Insassen im Opel leicht verletzt. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzten und brachte sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. An den beiden Unfallwagen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro. Ebenfalls an der Unfallörtlichkeit eingesetzt war die örtliche Feuerwehr. Während der Unfallaufnahme musste die B 32 bis gegen 17 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Weil die Golf-Lenkerin Zeugenangaben zufolge bereits vor dem Unfall mehrmals nach links auf die Gegenfahrbahn geriet, wird auch geprüft, ob möglicherweise eine medizinische Ursache zu dem Verkehrsunfall führte.

