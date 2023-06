Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung zu tödlichen Verkehrsunfall am 23.06.23 auf der B 32 bei Amtzell.

Amtzell (ots)

Amtzell / Landkreis Ravensburg

Motorradfahrer stirbt bei schwerem Verkehrsunfall

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Freitag gegen 17 Uhr auf der B 32 zwischen Ravensburg und Amtzell ist ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Der 16 Jahre alte Zweiradfahrer geriet in Richtung Amtzell auf Höhe des Weilers "Zuber" aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Lkw. Ein Großaufgebot des Rettungsdienstes mit Rettungshubschrauber sowie die örtliche Feuerwehr rückten zu der Unfallstelle aus, für den 16-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Die B 32 war während der Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt vollständig gesperrt, eine örtliche Umleitung ist immer noch eingerichtet. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs hat die Staatsanwaltschaft ein Unfallgutachter beauftragt. Der an den beiden beteiligten Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro beziffert.

