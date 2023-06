Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 23 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der B 313 zwischen Gammertingen und Trochtelfingen zu. Nachdem ein anderer Motorradfahrer einen Lkw überholt hatte, leitete dieser aufgrund von Gegenverkehr eine Vollbremsung ein, um dem Zweirad das gefahrlose Einscheren zu ermöglichen. Der dahinterfahrende 23-Jährige bemerkte die Situation jedoch offensichtlich zu spät und fuhr dem bremsenden Sattelzug auf. Der Motorradfahrer stürzte und brach sich dabei einen Arm, ein Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand durch den Verkehrsunfall ein Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro. Aufgrund von auslaufenden Betriebsstoffen befand sich auf die örtliche Feuerwehr im Einsatz.

Sigmaringen

Unfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat am Donnerstagnachmittag ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz eines Einkaufzentrums in der Friedrich-List-Straße einen dort abgestellten Mercedes gestreift und ist anschließend davongefahren. Um die Regulierung des Sachschadens, der auf rund 2.000 Euro beziffert wird, kümmerte sich der Verursacher nicht. Die Unfallzeit wird auf 15 Uhr bis etwa 16.15 Uhr eingegrenzt. Hinweise auf den unbekannten Unfallbeteiligten nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Sigmaringen

Rollerfahrer liefert sich Verfolgungsfahrt

Vor einer Verkehrskontrolle wollte am heutigen Freitagmorgen ein Rollerfahrer in der Römerstraße flüchten. Beamte des Polizeireviers Sigmaringen wollten den Zweiradlenker gegen 6.45 Uhr einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen, als der Fahrer die Anhalte-Zeichen ignorierte und plötzlich beschleunigte. Während der Flucht touchierte der Rollerfahrer zunächst einen Randstein und stürzte. Ohne seinen Sozius, den die Beamten vor Ort vorläufig festnahmen, setzte der junge Mann seine Fahrt schließlich fort, bis ihn eine weitere Streife nach einer erneuten kurzen Verfolgung in Winterlingen ohne Gegenwehr stoppte. Der Grund für die Flucht stand schnell fest: Der 17-jährige Fahrer war mit rund 1.8 Promille alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs. Zudem war sein Fahrzeug nicht zugelassen. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell