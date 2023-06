Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Radfahrer wird von Flasche getroffen

Von einer aus einem vorbeifahrenden Auto geworfenen Plastikflasche ist ein Radfahrer am Dienstagabend verletzt worden. Der 41 Jahre alte Radler befuhr die Wangener Straße stadtauswärts, als die PET- Flasche ihn am Kopf traf. Diese war aus einem weißen Land Rover geworfen worden. Der Radfahrer trug glücklicherweise einen Helm, wurde aber dennoch leicht verletzt. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt nun wegen Körperverletzung. Personen, die Hinweise auf den unbekannten Werfer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Unbekannter versucht Pkw aufzubrechen

Beim Aufbruch eines auf der Wendeplatte im Ährenweg geparkten Pkws ist ein unbekannter Täter offensichtlich gescheitert. Der Unbekannte versuchte zwischen Mittwoch, 15 Uhr und Donnerstag, 9 Uhr ein Fenster des Wagens aufzuhebeln und verursachte dadurch einen Schaden von rund 200 Euro an dem Auto. Ins Innere gelangte er aber nicht. Personen, die die Tat beobachtet haben oder denen zur Tatzeit auf der Wendeplatte Verdächtigtes aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Nach Beschädigung an Auto - Täter lässt Brieftasche zurück

Ein unverschlossen in der Kuppelnaustraße abgestelltes Fahrzeug wurde zwischen Mittwoch- und Donnerstagnachmittag durchwühlt. Der Täter beschädigte dabei eine Abdeckung. Bei der Aktion ließ er wohl außerdem eine Brieftasche samt Ausweis in dem Pkw zurück. Ob es sich bei der Person, auf die der Ausweis ausgestellt ist, um den Täter handelt, klärt nun das Polizeirevier Ravensburg. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Schlier

Reifen gestohlen

Eine große Menge Autoreifen haben Diebe am Dienstag von einem Gelände in Mühlenreute gestohlen. Die Täter, die wohl mit zwei Fahrzeugen am Tatort zugange waren, nahmen bis zu 700 Altreifen mit. Der entstandene Schaden für den Besitzer beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen des Diebstahls, sachdienliche Hinweise zur Tat werden unter Tel. 0751/803-3333 entgegengenommen.

Wangen

Unbekannter schlägt mit Hammer auf Auto ein

Sachschaden im vierstelligen Bereich dürfte derjenige verursacht haben, der am Donnerstag zwischen Mitternacht und 7 Uhr mit einem Hammer auf einen in der Karl-Speidel-Straße geparkten VW eingeschlagen hat. An dem weißen Bus entstand dadurch ein großes Loch an einem Stoßfänger. Sachdienliche Hinweise zur Tat werden unter Tel. 07522/984-0 an das Polizeirevier Wangen erbeten.

Wangen

Betrugsversuche bei Wohnungssuche - Polizei rät zur Vorsicht

Einen dreisten Betrugsversuch noch rechtzeitig erkannt hat eine Frau, die derzeit im Raum Wangen nach einer Wohnung sucht. Die 48-Jährige war über eine Annonce in einer Tageszeitung auf ein Wohnungsangebot aufmerksam geworden und mit der vermeintlichen Vermieterin in Kontakt getreten. Die angeblich im Ausland wohnende Besitzerin bot ihre vollmöblierte Wohnung für ein verlockendes Angebot an und sandte, um das Vertrauen der 48-Jährigen zu gewinnen, auch eine Kopie ihres vermeintlichen Ausweises an die Frau. Sie bat um eine Abwicklung über einen Online-Wohnungsanbieter und verlangte eine vierstellige Kaution vor der Besichtigung. Der Wohnungsschlüssel werde der Interessentin per Post zugeschickt und falls die Wohnung nicht gefalle, werde das Geld zurückerstattet. Glücklicherweise wurde die 48-Jährige schnell misstrauisch und erstattete Anzeige. In dem Zusammenhang möchte die Polizei vor unseriösen Wohnungsangeboten warnen: Überweisen Sie niemals Geld, bevor sie die Wohnung überhaupt gesehen haben und prüfen Sie das Angebot genau. Für hoffnungsvolle Wohnungssuchende folgt sonst in der Regel eine böse Überraschung: die angebotene Wohnung ist entweder gar nicht existent oder der arglose Inhaber weiß nichts davon, dass sein Heim angeboten wurde. Weitere Tipps zum Thema finden Sie auch unter: https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/vorsicht-bei-betrug-mit-gefaelschten-wohnungsanzeigen/

Wangen

Werkstatt brennt

Ein Schaden von rund 80.000 Euro ist bei einem Feuer in einer Werkstatt in der Karl-Hirnbein-Straße am Donnerstag entstanden. Gegen 11 Uhr hat ein technischer Defekt an einem Ladegerät den Brand verursacht. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Durch das Feuer wurde sowohl das Gebäude, wie auch die darin enthaltenen Gerätschaften in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde dabei niemand.

Vogt

Nach Spiegelstreifer - Unfallbeteiligter gesucht

Von einem entgegenkommenden Pkw ist einem 47-jährigen Autofahrer am Donnerstagmorgen der Spiegel seines Opel Insignia abgefahren worden. Der Opel-Lenker war gegen 8 Uhr auf der Landesstraße von Vogt nach Karsee unterwegs, als ihn der Wagen im Gegenverkehr streifte. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Unfallgegner in Richtung Vogt davon. Der entstandene Schaden am Opel beläuft sich auf etwa 500 Euro. Personen, die Hinweise auf den flüchtigen Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07529/97156-0 an den Polizeiposten Vogt zu wenden.

Weingarten

Flächenbrände beschäftigen Feuerwehr

Wegen Flächenbränden im Stadtgebiet musste die Feuerwehr am Donnerstag gleich zweimal ausrücken. Gegen 15.30 Uhr wurden über Notruf Flammen in einem kleinen Waldgebiet entlang der L 317 beim Freibad gemeldet. Etwa 25 Quadratmeter gingen in Flammen auf, die Wehrleute löschten das Feuer. Um etwa 17.45 Uhr musste die Feuerwehr abermals zu einem Flächenbrand anfahren, dieses Mal zu einem kleinen Wiesenstück von wenigen Quadratmetern in der Reutebühlstraße, den die Einsatzkräfte schnell beseitigt hatten. Auf dem Weg zum Einsatzort wurde das Einsatzfahrzeug der Feuerwehr von einem Autofahrer gestreift. Das Feuerwehrfahrzeug befuhr die Scherzachstraße geradeaus in die Friedhofstraße mit eingeschaltetem Sondersignal, als ein 37-jähriger Kia-Lenker dem Einsatzfahrzeug die Vorfahrt nahm und den Wagen streifte. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Gesamtschaden von rund 20.000 Euro.

Bad Waldsee

Scheibe an Bushaltestelle eingeworfen

Einen Sachschaden von rund 600 Euro hat ein Vandale zwischen Montagabend und Dienstagmorgen an einer Bushaltestelle verursacht. Der Täter warf mit einem großen Stein eine Glasscheibe der Haltestelle im Döchtbühlweg ein. Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07524/4043-0 beim Polizeiposten Bad Waldsee zu melden.

Leutkirch

Jugendliche beschädigen Gebäudedach

Wegen Sachbeschädigung haben sich zwei Jugendliche strafrechtlich zu verantworten, nachdem sie Dachziegel eines Gebäudes in der Schneegasse zerstört haben. Das Duo kletterte am Donnerstagabend auf das Dach des Carports, zog die Ziegel heraus und warf sie hinab. Der entstandene Schaden ist aktuell nicht bekannt. Als die Jugendlichen die verständigte Polizei erblickten, gaben sie Fersengeld. Während ein 17-Jähriger von den Beamten gestellt wurde, ging sein Kumpan flüchtig. Der 17-Jährige wurde auf dem Polizeirevier in die Obhut seines Vaters übergeben.

Bad Wurzach

Unfall auf Kreuzung

Zwei Verletzte und ein Sachschaden von rund 23.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Donnerstagabend gegen 21.15 Uhr auf der Kreuzung L 314/ L 300 gekommen ist. Ein 85-jähriger VW-Lenker war auf der L 300 von Haidgau zum Weiler "Kimpfler" unterwegs, als er an der Kreuzung einer Fiat-Fahrerin die Vorfahrt nahm. Die 28-Jährige fuhr von Bad Wurzach nach Mennisweiler und konnte beim Erkennen des VW auf der Kreuzung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Sie sowie der Unfallverursacher erlitten bei der Kollision leichte Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die beiden Pkw wurden bei dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von einem Abschleppunternehmen beseitigt werden mussten.

