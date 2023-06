Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Schmorbrand nach Blitzeinschlag

Ein Blitzeinschlag war die Ursache für den Brand im Dachstuhl eines Wohnhauses in Albertshofen am Mittwochnachmittag. Der Blitz schlug bereits einige Zeit zuvor ein und sorgte für eine Hitzeentwicklung unter dem Dach, die zu einem Schmorbrand führte. Die gerufene Feuerwehr musste für die Löscharbeiten und das Beseitigen von Glutnestern die Verkleidung der Dachgaube entfernen. Wie hoch der insgesamt entstandene Schaden durch den Schmorbrand ist, kann aktuell noch nicht abschließend abgeschätzt werden.

Ravensburg

Radler nach Kollision mit Autotür schwer verletzt

Eine schwere Gehirnerschütterung und einen Knochenbruch hat ein Fahrradfahrer am Mittwochabend kurz vor 22 Uhr bei der Kollision mit einer Autotür erlitten. Der 55-jährige Radler befuhr die Ravensburger Straße, als ein 47-Jähriger unvermittelt aus seinem seitlich am Straßenrand geparkten Nissan ausstieg und dabei den Fahrradfahrer übersah. Ein Rettungsdienst brachte den gestürzten und schwer verletzten Fahrradfahrer in ein Krankenhaus.

Horgenzell

Radfahrer angefahren

Einen im Kreisverkehr Alte Poststraße/Kornstraße fahrenden Radfahrer hat ein 52 Jahre alter Toyota-Fahrer am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr touchiert. Der Pkw-Lenker übersah den Radler beim Einfahren in den Kreisel. Der 39-jährige Zweiradlenker stürzte und verletzte sich dadurch leicht. Ein Rettungsdienst brachte ihn zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand am Toyota ein Schaden von rund 200 Euro, während sich dieser am Rennrad auf etwa 3.000 Euro belaufen dürfte.

Weingarten

Nach vermeintlichem Raub - Mann muss mit Strafanzeige rechnen

Wegen Vortäuschens einer Straftat muss sich ein 49 Jahre alter Mann strafrechtlich verantworten. Er kam am Mittwochabend zum Polizeirevier um eine Anzeige wegen Raubes zu erstatten. Der deutlich alkoholisierte Mann gab an, auf dem Heimweg von einer Bar im Lerchenfeld von einem Unbekannten von hinten auf den Kopf geschlagen worden zu sein. Der Täter habe ihm dann sein Handy gestohlen. Da er sich bei seinen Erzählungen aber immer wieder in Widersprüchen verstrickte und auch die Gesamtumstände nicht sehr plausibel schienen, hegten die Beamten Zweifel an seinen Schilderungen. Ein Zeitungsbote meldete sich einige Stunden später bei der Polizei, da er das verlorene Handy, zusammen mit zwei leeren Flaschen Kräuterlikör auf der Laufstrecke des vermeintlich Ausgeraubten gefunden hatte.

Altshausen

Blechdach fliegt davon

Schaden von rund 50.000 Euro und eine kurzzeitige Sperrung der Bahnstrecke waren die Folgen eines Unwetterschadens an einem Gebäude mit Blechdach im Heuweg. Die starken Windböen des Unwetters am Mittwochmorgen führten dazu, dass sich das Dach teilweise löste und auf die danebenliegenden Bahngleise sowie den Oberen Riedweg flog. Dabei trafen Teile des Daches auch ein Spannseil, das prallel zu den Gleisen verläuft. Da am Anfang nicht ausgeschlossen werden konnte, dass es sich dabei um eine Hochspannungsleitung handelte und auch die Gleise wieder freigeräumt werden mussten, wurde die Bahnstrecke für etwa eine Stunde gesperrt. Die Feuerwehr räumte auch die Trümmerteile des Daches von den Fahrbahnen. Der entstandene Schaden an dem Gebäude beläuft sich auf rund 40.000 Euro, außerdem entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro an einem Kabelkanal der Bahnlinie. Verletzt wurde niemand.

Aitrach

Vorfahrt genommen und Unfall verursacht - Junger Fahrer muss Führerschein abgeben

Mit vermutlich zu hoher Geschwindigkeit ist ein 18 Jahre alter Opel-Fahrer am frühen Donnerstag gegen 0.30 Uhr von der Haslacher Straße in die Hauptstraße gefahren und hat dabei einer Kleintransporter-Fahrerin die Vorfahrt genommen. Die 24 Jahre alte Fahrerin verletzte sich bei der Kollision leicht, sie wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Autos wurden bei dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Am Opel entstand Totalschaden, der auf etwa 5.000 Euro geschätzt wird, während am Kleintransporter ein Schaden von rund 20.000 Euro entstand. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ravensburg nahm die Polizei dem Fahranfänger noch an Ort und Stelle seinen Führerschein ab. Er hat nun mit einer Strafanzeige zu rechnen.

Argenbühl

Hoher Schaden durch Unfall

Ein Schaden von rund 20.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 20 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Eisenharz und Kreuzbühl entstanden. Ein 29-jähriger Audi-Lenker kam während seiner Fahrt nach Kreuzbühl auf die Gegenfahrspur und prallte dort mit dem entgegenkommenden Dacia einer 61-Jährigen zusammen. Beide Autos wurden dabei so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Fahrer blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell