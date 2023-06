Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Tatverdächtiger zu Belästigung ermittelt

Nachdem am Donnerstag zwei Frauen im Bereich St. Christina von einem Unbekannten belästigt wurden, der sich vor ihnen entblößte (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5536194 ), hat die Polizei zwischenzeitlich einen Tatverdächtigten ermittelt. Ein 23 Jahre alter Mann, auf den die Beschreibung der beiden Frauen passte, wurde am Folgetag im Stadtgebiet kontrolliert. Er räumte die Taten nach entsprechendem Vorhalt ein. Er hat sich nun wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses strafrechtlich zu verantworten.

Leutkirch

Fahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Verletzungen hat eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße zwischen Leutkirch und Gebrazhofen am Dienstagmorgen erlitten. Die 59-jährige Peugeot-Fahrerin war in Richtung Leutkirch unterwegs, als auf Höhe von Zollhaus ein entgegenkommender Skoda-Fahrer über ihre Fahrspur nach links auf die A 96 abbiegen wollte. Der 19-Jährige hatte den entgegenkommenden Pkw übersehen. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge entstand insgesamt rund 5.000 Euro Sachschaden. Die Peugeot-Fahrerin wurde mit eher leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Leutkirch

Verkehrssünder gehen bei Kontrolle ins Netz

Bei einer Verkehrskontrolle des Güter- und Personenverkehrs am Dienstag auf der A 96 bei Leutkirch-Süd hat die Polizei eine ganze Reihe an Verstößen festgestellt. Bei insgesamt sechs von 25 kontrollierten Fahrzeugen beanstandeten die Beamten etwas. Unter anderem haben die Fahrer mit Konsequenzen wegen Fälschung technischer Aufzeichnungen, Fälschung durch Umprogrammieren der Motorsteuergeräte oder Verstößen gegen Sozialvorschriften zu rechnen. Das bei der Kontrolle anfallende Bußgeld beläuft sich auf insgesamt rund 30.000 Euro.

Leutkirch

Traktor kippt - Fahrer verletzt

Auf abschüssigem Gelände ist am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr ein Traktor umgekippt. Der 47 Jahre alte Lenker des Schleppers war mit angehängtem vollen Güllefass unterwegs, als der Hänger aufgrund der Steigung so stark zu schieben begann, dass der Traktor seitlich abgedrängt wurde. Schließlich kippte dieser und wurde dabei stark beschädigt. Der Güllefass-Anhänger blieb stehen, sodass keine Jauche austrat. Der Lenker des Schleppers konnte sich selbstständig aus der schwer demolierten Fahrerkabine befreien und erlitt nach erster Einschätzung eher leichte Verletzungen. Er wurde in einem Krankenhaus medizinisch versorgt. Die Feuerwehr war ebenfalls im Einsatz, um den Traktor bis zur Bergung vor einem Abrutschen zu sichern.

Wangen

Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 11 Uhr in der Isnyer Straße sucht die Polizei Zeugen. Eine 31-jährigeToyota-Lenkerin fuhr auf den Streetscooter eines 40-Jährigen auf. Da die Frage der Unfallschuld nicht abschließend geklärt werden konnte, bittet das Polizeirevier Wangen Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Kißlegg

Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Mit wohl mehr als 1,8 Promille war ein Autofahrer unterwegs, der am Dienstag gegen 22 Uhr auf der A 96 einen Verkehrsunfall verursacht hat. In einem Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Wangen-Nord und Kißlegg touchierte der 59 Jahre alte Mercedes-Fahrer seitlich einen Baustellen-Lkw. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 45.000 Euro, der Mercedes wurde dabei so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Aufgrund der Alkoholisierung des Unfallverursachers musste er die Polizei in ein Krankenhaus begleiten. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sollte die Untersuchung der Probe den hohen Promillewert bestätigen, hat er mit einer Strafanzeige zu rechnen. Den Führerschein den 59-Jährigen behielten die Beamten noch an Ort und Stelle ein.

Amtzell

Rückwärts auf Bundesstraße gefahren - Unfall

Beim Zurücksetzten seines Lkws auf der B 32 auf Höhe von Karbach hat ein 48-jähriger Schwerlastfahrer einen hinter ihm stehenden Daimler auf einen Skoda aufgeschoben. Der Lastwagenlenker war in Richtung Ravensburg unterwegs, als er auf Höhe einer Einfahrt stark abbremste. Da das Bremsmanöver nicht ausreichte, um mit seinem Schwerlaster abzubiegen, setze der 48-Jährige sein Fahrzeug zurück und übersah dabei die zwei hinter ihm zum Stehen gekommenen Pkw. Bei der Kollision wurde der 41-jährige Daimler-Lenker leicht verletzt. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 13.000 Euro.

Baienfurt

Kasse von Hofladen gestohlen

Auf der Suche nach zwei Dieben ist die Polizei Weingarten, nachdem das Duo am Dienstagmorgen gegen 3.30 Uhr die Kasse des Hofladens in Köpfingen entwendet hat. Außerdem ließen die Täter mehrere Lebensmittel mitgehen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen höheren zweistelligen Betrag. Personen, die zur Tatzeit Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Dieben geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.

Bad Waldsee

Lastwagen verursacht Auffahrunfall

An der Ampelanlage auf der B 30 in Gaisbeuren ist ein 67-jähriger Lastwagenfahrer einem vorausfahrenden Mazda aufgefahren. Der 36-jährige Lenker des Mazda musste wegen des Umschaltens auf "rot" an der Ampel abbremsen, was der Schwerlastlenker offensichtlich zu spät bemerkte. Der Autofahrer wurde bei der Kollision im Bereich der Halswirbelsäule verletzt und wurde zur Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden, der bei dem Verkehrsunfall entstand, wird auf insgesamt rund 7.000 Euro geschätzt.

Aulendorf

Brand bei Kabelarbeiten

Die Feuerwehr musste am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr zu einem Brand in die Hasengärtlestraße ausrücken. Bei Kabelarbeiten an der Straße war es zu einer Rauchentwicklung gekommen. Die Feuerwehr löschte, die Stelle wurde abgesperrt. Was die Ursache für die Rauchentwicklung war, ist bislang noch unklar.

Ebersbach-Musbach

Fahrer weicht aus und prallt gegen Baum

Leichte Verletzungen hat sich ein 34-jähriger Audi-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 11.30 Uhr auf der L 286 zugezogen. Weil ihm ein 30-Jähriger zwischen Altshausen und Ebersbach mittig auf seiner Fahrbahn entgegenkam, wich der 34-Jährige aus, kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Ein Rettungswagen brachte den 34-Jährigen in ein Krankenhaus. Der 30-Jährige fuhr indes unbeeindruckt weiter und konnte von einem bislang unbekannten Zeugen, der in einem gelben Baustellenfahrzeug mit RV-Kennzeichen unterwegs war, durch Hupen gestoppt werden. Der Polizeiposten Altshausen ermittelt nun gegen den 30-Jährigen unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung und bittet den Zeugen, sich unter Tel. 07584/9217-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell