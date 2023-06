Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ostrach

Transportfahrzeug gerät auf Gegenfahrspur - mehrere Verletzte

Aus noch unbekannten Gründen ist am Montag gegen 11.30 Uhr der 22-jährige Fahrer eines Ford Transit auf der L 280 zwischen Tafertsweiler und Bolstern auf die Gegenfahrbahn geraten und dort seitlich mit einem Pkw zusammengestoßen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Vorderreifen des Ford beschädigt. Der 22-Jährige rollte mit dem Transportfahrzeug noch mindestens 50 Meter weiter, wodurch erheblicher Schaden am Straßenbelag entstanden ist. Der 22-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, während im entgegenkommenden Seat zwei Personen im Alter von 34 und 32 Jahren ebenfalls leicht verletzt wurden. Ein Krankenwagen brachte die Verletzten in eine Klinik. Die Freiwillige Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen vor Ort. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von jeweils rund 15.000 Euro, der Schaden am Straßenbelag wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Der Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung der beiden Fahrzeuge. Auf den 22-Jährigen kommen nun straf- und führerscheinrechtliche Konsequenzen zu.

Stetten am kalten Markt

Sonnenschirm brennt

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, ist am Samstag gegen 22 Uhr der Sonnenschirm eines Eiswagens in der Albstraße in Flammen aufgegangen. Der Besitzer entdeckte den Brand zufällig, als er nach Betriebsschluss an dem Verkaufswagen vorbeifuhr. Er löschte das Feuer selbstständig, der Sonnenschirm wurde jedoch irreparabel beschädigt. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Der Polizeiposten Stetten hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet Zeugen oder Personen, die am Samstagabend Verdächtiges im Bereich des Eiswagens wahrgenommen haben, sich unter Tel. 07573/815 zu melden.

Leibertingen

Polizei führt Großkontrolle durch

Bei einer Verkehrskontrolle waren am Montagvormittag rund 30 Polizeibeamte sowie das THW an der B 311 zwischen Worndorf und Hölzle im Einsatz. Die Beamten des Polizeipräsidiums Ravensburg und des Polizeipräsidiums Einsatz stoppten 125 Fahrzeuge und kontrollierten 180 Personen. Sechs Fahrzeuglenker standen erkennbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Sie mussten bei einem Arzt vor Ort Blut abgeben, ihren Wagen stehen lassen und müssen nun mit einem Bußgeld, einem Fahrverbot und Punkten in Flensburg rechnen. Eine kontrollierte Person hatte Marihuana bei sich und wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Die Drogen beschlagnahmten die Beamten. Eine weitere Person, die zur Fahndung ausgeschrieben war, nahmen die Polizisten vorläufig fest.

