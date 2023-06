Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Verkehrsunfall nach Schwindelattacke

Wegen einer medizinischen Notlage ist ein Autofahrer am Montagabend gegen 17.45 Uhr im Pfannenstiehl verunfallt. Der 58-jährige Mercedes-Lenker touchierte wegen akuten Schwindels eine Warnbarke in einer Baustelle. Nach dem Linksabbiegen in die Meersburger Straße überfuhr er eine Mittelinsel und die Gegenfahrbahn, bevor er auf dem Fuß- und Radweg zum Stehen kam. Am Mercedes entstand durch die Streifvorgänge ein Schaden von etwa 400 Euro. Personen die durch die unkontrollierte Fahrt des 58-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Wangen

Arbeitsgeräte und Werkzeug gestohlen

Ein Dieb hat am Wochenende Arbeitsmaschinen und diverses Werkzeug von einem auf einem Firmengelände in der Franz-Walchner-Straße geparkten Pritschenwagen gestohlen. Der Schaden für den Besitzer dürfte sich auf einen vierstelligen Betrag belaufen. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Leutkirch

Fahrer übermüdet - Unfall

Akute Übermüdung war der Grund für einen Verkehrsunfall auf der A 96 am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr. Ein 25 Jahre alter BMW-Lenker wurde auf der Fahrt in Richtung Lindau zwischen den Anschlussstellen Aichstetten und Leutkirch-West derart müde, dass er beide Fahrspuren nutzte und schließlich auf das Heck eines Lkw auffuhr, der auf der rechten Fahrspur unterwegs war. Der BMW wurde durch die Kollision so schwer beschädigt, dass er nicht mehr rollfähig war und abgeschleppt werden musste. Die Fahrer hatten Glück - es wurde niemand ernsthaft verletzt. Der Unfallverursacher erlitt einen Schock und wurde im Nachgang medizinisch untersucht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft behielt die Polizei den Führerschein des 25-Jährigen ein.

Leutkirch

Beschädigung an Ärztehaus

Im Laufe des vergangenen Wochenendes wurde die Fassade des Ärztehauses am Bahnhof beschädigt. Der unbekannte Täter zerstörte eine Keramikplatte, der entstandene Sachschaden ist aktuell noch nicht abschätzbar. Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher werden unter Tel. 07561/8488-0 an das Polizeirevier Leutkirch erbeten.

Leutkirch

Pkw überschlägt sich

Mit ihrem Audi überschlagen hat sich ein Autofahrer am Montag gegen 12.30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Ottmannshofen und Leutkirch. Der 22 Jahre alte Fahrer war in Richtung Leutkirch unterwegs, als er erst nach rechts aufs Bankett kam und in der Folge seinen A5 nach rechts übersteuerte. Er kam rechtsseitig von der Straße ab und überschlug sich im Gestrüpp. Dem 22-Jährigen gelang es, sich selbst aus dem Pkw zu befreien. Er wurde nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt und zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Auch die Feuerwehr war an der Unfallstelle im Einsatz, der Pkw musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Bad Wurzach

Kind stürzt nach Bremsmanöver von Rad

Leichte Verletzungen hat ein 8-Jähriger erlitten, der am Montag gegen 13.15 Uhr in der Herrenstraße vom Rad gestürzt ist. Der Junge wollte die Straße queren und übersah dabei einen 57-Jährigen auf einem Rennrad, der die Straße entlangfuhr. Zu spät wurde er auf den Radler aufmerksam und bremste so stark, dass er unfreiwillig über den Lenker abstieg. Eine sofortige medizinische Behandlung an der Unfallstelle war nicht von Nöten.

Wilhelmsdorf

Autofahrer nach Unfall gesucht

Nach einem Verkehrsunfall am Sonntag in Esenhausen sucht der Polizeiposten Altshausen einen beteiligten Autofahrer. Der Lenker, der mit einem blauen sportlichen Pkw unterwegs gewesen sein soll, touchierte gegen 13 Uhr in der Hauptstraße einen Pedelec-Fahrer. Der 15 Jahre alte Radler war vom Moosweg aus in die Hauptstraße eingebogen, ohne auf den Autofahrer zu achten. In der Folge flog der 15-Jährige wohl über die Motorhaube des Autos. Der Pkw-Lenker, der als 25 bis 30 Jahre alter Mann mit braunen Haaren und Bart beschrieben wird, stieg aus und kümmerte sich um den Jugendlichen. Personalien wurden nicht ausgetauscht, der Fahrer fuhr im Anschluss davon. Am Pedelec entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro. Die Mutter des Jungen meldete den Vorfall im Nachgang dem Polizeiposten Altshausen. Der Fahrer des Wagens und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07584/9217-0 zu melden.

Baienfurt

Junge von Pkw erfasst

Von einem Auto erfasst worden ist ein 7 Jahre alter Bub in der Baindter Straße am Montag. Gegen 12.15 Uhr querte er nach dem Aussteigen aus einem Linienbus die Straße. Dabei übersah er eine 20-Jährige, die aus Sicht des Jungen von rechts mit ihrem VW Polo heranfuhr. Der 7-Jährige wurde durch die Kollision über die Motorhaube des Autos geschleudert und landete auf der Straße. Er hatte großes Glück - ersten Erkenntnissen zufolge erlitt er nur eine leichte Kopfverletzung. Er wurde zur genaueren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am VW entstand bei dem Zusammenstoß ein Schaden von rund 2.000 Euro.

Baienfurt

Auf der Landesstraße zwischen Bergatreute und Baienfurt ist ein Autofahrer aus Unachtsamkeit auf die Gegenfahrspur gekommen und mit einem entgegenkommenden Pkw zusammengestoßen. Der 58-jährige Fahrer eines VW Kombi streifte am Montag gegen 13.45 Uhr die linke Flanke des entgegenkommenden Peugeot einer 80-Jährigen. Diese verletzte sich durch die seitliche Kollision leicht und wurde zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Pkw entstand ein Schaden jeweils rund 10.000 Euro. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

