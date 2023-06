Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Streit in der Mauerstraße endet handgreiflich

In einer Gaststätte in der Mauerstraße sind am Sonntagabend ein Mitarbeiter und ein Gast aneinandergeraten. Der 25 Jahre alte Besucher gab sich in der Vergangenheit wohl mehrfach als Angestellter aus und habe mehrere andere Gäste angepöbelt. So auch am Sonntagabend, weshalb der Mitarbeiter ihn des Lokals verweisen wollte. Dies lies der 25-Jährige aber wohl nicht so einfach auf sich sitzen und warf mit Beleidigungen um sich. Zwischen den beiden Männern kam es zu einem Gerangel, im Zuge dessen der 25-Jährige auf den Hinterkopf gefallen sein soll. Eine medizinische Versorgung der kleinen Kopfwunde war nicht nötig. Da sich der Gast auch in Gegenwart der Polizei aggressiv gegenüber dem Mitarbeiter zeigte, wurde er von der Polizei des Ortes verwiesen. Beide Beteiligten haben wegen des Vorfalls nun mit einer Anzeige zu rechnen.

Wangen

Bei Streit unter Jugendlichen wird Pfefferspray eingesetzt

Mit Pfefferspray und Baseballschlägern sollen zwei Gruppen Jugendlicher am Sonntagnachmittag im Stadtgebiet aufeinander losgegangen sein. Zu ernsthaften Verletzungen kam es dabei glücklicherweise nicht. Anlass für den Streit zwischen den insgesamt rund 10 Jugendlichen sollen Beleidigungen über eine Social-Media-Plattform gewesen sein. Die Beteiligten im Alter zwischen 16 und 19 Jahren verabredeten sich daraufhin in Wangen, wo der Streit in der Liebigstraße eskalierte. Aus beiden Gruppen heraus soll Pfefferspray versprüht worden sein, wodurch mehrere Personen Augenreizungen erlitten. Auch ein Baseballschläger soll zum Einsatz gekommen sein, durch den nach ersten Erkenntnissen aber niemand verletzt wurde. Rettungsdienst und Polizei, die wegen des Vorfalls verständigt wurden, veranlassten einige Beteiligte dazu, die Hände in die Füße zu nehmen und zu flüchten. Beim Versuch, einen 19-Jährigen, der die Flucht ergreifen wollte, festzuhalten, verletzte sich ein Polizist am Finger. Er musste im Klinikum behandelt werden. Die Beteiligten des Streits trugen laut Rettungsdienst neben den Auswirkungen des Pfeffersprays keine schwereren Verletzungen davon. Das Polizeirevier Wangen ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Wangen

Einbrecher steigt durch Fenster ein

Durch ein offenes Fenster ist ein Einbrecher zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen in eine Wohnung in der Wittwaisstraße gelangt. Der Täter schob einen Rollladen nach oben und konnte so ungehindert in die Wohnräume gelangen, wo er mehrere Schränke und Schubladen durchsuchte. Verschiedenste Gegenstände von insgesamt vierstelligen Wert nahm er mit sich. Das Polizeirevier Wangen ermittelt wegen des Einbruchs, sachdienliche Hinweise zur Tat werden unter Tel. 07522/984-0 erbeten. In dem Zusammenhang weist die Polizei nochmals auf die Gefährlichkeit hin, geöffnete oder auch gekippte Fenster für längere Zeit unbeaufsichtigt zu lassen. Hinweise dazu, wie Sie sich davor schützen können, Opfer eines Einbruchs zu werden, finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

Isny

Unfall bei Schweinebach

Ein Auffahrunfall hat auf der B 12 auf Höhe von Schweinebach hohen Sachschaden gefordert. Ein 58-Jähriger Autofahrer, der in Richtung Isny unterwegs war, wollte auf Höhe von Schweinebach nach links abbiegen. Aufgrund von Gegenverkehrs musste er auf der Bundesstraße halten, was ein hinterherfahrender 45-Jähriger zu spät bemerkte. Beim Zusammenstoß der Autos beider Unfallbeteiligter entstand insgesamt Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich. Die Fahrer blieben unverletzt.

Baindt

Feuerwehr rückt wegen Rauchentwicklung aus

Ein technischer Defekt am Stecker eines Backofens war der Grund für eine Rauchentwicklung in der Marsweilerstraße am Sonntagabend. Gegen 22 Uhr begann das Gerät zu qualmen. Ein Bewohner des Mehrparteienhauses zog den Ofen von der Wand und löschte die Rauchentwicklung mittels Feuerlöscher. Die Feuerwehr, die mit insgesamt fünf Fahrzeugen wegen des vermeintlichen Brandes angerückt war, kümmerte sich im Anschluss um die Brandstelle. Verletzt wurde niemand.

