PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots) - Frickingen Nach Verfolgungsfahrt geflüchtet Am Samstag gegen 15:21 Uhr sollte in Frickingen ein Citroen Saxo einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Als die Beamten an den Citroen herantraten beschleunigte der Tatverdächtige sein Fahrzeug und flüchtete in Richtung Leustetten. Kurz vor Leustetten verlor er bei einem Überholvorgang, in einer Rechtskurve, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Im ...

mehr