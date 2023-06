Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Berg

Bei Rettungseinsatz Polizeifahrzeug beschädigt

Am Samstagabend gegen 22:45 Uhr beschädigte ein 23-jähriger Mann einen Streifenwagen, als die Beamten in der Ravensburger Straße bei einem Rettungseinsatz waren. Während die Beamten Hilfe leisteten, trat der Tatverdächtige mehrfach mit dem Fuß gegen den geparkten Streifenwagen und beschädigte diesen. Als die Beamten zum Fahrzeug zurück kamen konnte ein Zeuge eine detaillierte Personenbeschreibung vom Tatverdächtigen liefern. Bei einer Fahndung im näheren Umfeld wurde der Tatverdächtige in der Straße Schussenblick festgestellt, wo er zunächst noch versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Als Grund für die Sachbeschädigung gab er gegenüber den Beamten seinen Unmut über die Polizei an. Am Streifenfahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

Bad Waldsee

Brand einer Doppelgarage

Vermutlich auf Grund eines technischen Defekts an einem Stromaggregat geriet am Samstagnachmittag gegen 16:15 Uhr das Dach einer Doppelgarage in der Winterstetter Straße in Brand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte jedoch ein Ausbreiten der Flammen auf die gesamte Garage verhindert werden. Der Schaden beziffert sich nach ersten Schätzungen auf ca. 50.000 Euro.

Hinznang

Beim Überholen Gegenverkehr gefährdet

Zu einer Gefährdung des Gegenverkehrs kam es am Samstagabend gegen 19:25 Uhr auf der L 319 zwischen Hinznang und Urlau. Als der 18-jährige Geschädigte mit seinem Pkw Opel Astra von Hinznang nach Urlau fuhr, überholte ein blauer 2er-BMW einen entgegenkommenden Radfahrer. Um einen Unfall zu vermeiden musste der Opelfahrer eine Vollbremsung durchführen und nach rechts auf die Wiese ausweichen. Der blaue 2-er BMW setzte unterdessen seine Fahrt unbeeindruckt in Richtung Hinznang fort. Zeugen welche sachdienliche Hinweise zum Vorfall machen können werden gebeten sich beim Polizeirevier Leutkirch unter der Telefonnummer 07561-84880 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell