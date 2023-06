Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Mengen

Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer

Am Freitagabend, gegen 23:30 Uhr stellten Polizeibeamte bei einer Verkehrskontrolle eines 29-jährigen E-Scooter Fahrers in der Riedlinger Straße deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte wenig später den Verdacht, dass der Mann zu viel Alkohol konsumiert haben könnte, um sicher am Straßenverkehr teilzunehmen. Der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen lassen, die Weiterfahrt untersagte ihm die Polizei. Als nächstes hat er mit einem Bußgeldbescheid zu rechnen.

Inzigkofen

Verkehrsunfall bei Überholvorgang - Zeugensuche

Am Freitagnachmittag, um 14:30 Uhr soll ein 54-jähriger Autofahrer auf der B313 am Ortsausgang Engelswies in Fahrtrichtung Vilsingen ein Wohnmobil überholt haben. Dabei kam es zu einem Streifvorgang zwischen dem Dacia des 54-jährigen und einem entgegenkommenden dunklen Audi, wobei an beiden Pkws die Außenspiegel beschädigt wurden. Das überholte Wohnmobil blieb unbeschädigt. Der Sachschaden an beiden Pkws wird auf je 250 Euro geschätzt. Sowohl der Dacia, als auch der Audi verließen nach dem Verkehrsunfall unerlaubt die Unfallstelle, ohne ihr Beteiligung anzuzeigen. Der Fahrer des Dacia meldet sich später selbst bei einer Polizeidienststelle. Das Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/104-0 erbittet Zeugenhinweise zum Unfallhergang und zu dem bislang unbekannten dunklen Audi.

Leibertingen

Alleinbeteiligt gestürzter Rollerfahrer

Am Freitagabend, gegen 19:05 Uhr kam ein 59-jähriger auf der B311 zwischen Meßkirch und Hölzle mit seinem Kraft-Roller zu Sturz. Der Aussage eines hinter dem Roller fahrenden Zeugen, kam der Roller-Fahrer ohne Zutun Weiterer ins Schlingern, dann nach rechts in den Grünstreifen und schlussendlich zu Fall, wobei er sich zumindest Verletzungen an den Beinen zu zog. Zur medizinischen Behandlung transportierte ihn ein Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus. An seinem Roller entstand Sachschaden von ca. 1000 Euro, Fremdschaden war keiner feststellbar.

