Wangen im Allgäu

Brand eines Holzhackschnitzellagers

Am Freitagmittag, gegen 13:45 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen zu einem gemeldeten Brand eines Holzhackschnitzellagers in Kernaten aus. Nach bisherigen Erkenntnissen entzündeten sich bzw. begannen Teile der Hackschnitzel aufgrund eines technischen Defektes an einem Generator zu schwelen. Hierbei entstand Sachschaden am Generator in noch unbekannter Höhe. Über einen Gebäudeschaden liegen bislang keine Erkenntnisse vor.

Aichstetten, L260 Altmannshofen

Lkw drängt Rennradfahrer ab - Zeugensuche

Ein 58-jähriger Rennradfahrer befuhr am Freitagmittag, um 12:05 Uhr die Landesstraße bei Altmannshofen in Richtung Leutkirch. Auf Höhe der Raststätte Eurorast soll ihn ein Lkw trotz Gegenverkehr überholt haben. Hierbei habe der Lkw den seitlichen Abstand derart unterschritten, dass dem Rennradfahrer, um den drohenden Unfall zu verhindern, nur das Ausweichen in den Grünstreifen neben der Fahrbahn blieb. Nach bisherigem Erkenntnisstand entstand weder Personen-, noch Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561/8488-0 entgegen.

Horgenzell

Autofahrer mit Betäubungsmitteln unterwegs

Nachdem der Fahrer eines BMW zunächst Anhaltezeichen der Polizei ignorierte, gelang es letztlich mehreren Streifen am Samstagmorgen, gegen 02:00 Uhr das Auto und seine Insassen einer Kontrolle in Horgenzell zu unterziehen. Hierbei konnten sie Betäubungsmittel im niedrigen zweistelligen Grammbereich sicherstellen und mutmaßlich dem 25-jährigen Fahrer zuordnen. Zudem lagen Hinweise vor, dass er verbotenerweise unter Betäubungsmitteleinfluss am Straßenverkehr teilnahm, weshalb er sich einer Blutentnahme unterziehen lassen musste. Da sich der Gesundheitszustand des Mannes während er polizeilichen Maßnahmen verschlechterte, musste er mittels verständigtem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Seine beiden 21- und 34-jährigen Mitfahrer wurden in Horgenzell aus den polizeilichen Maßnahme entlassen.

