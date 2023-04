Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Schiffsunfall im Emder Außenhafen

Oldenburg (ots)

In der Nacht vom 09. auf den 10.04.2023 kam es zu einem Seeschiffsunfall im Emder Hafen. Ein 46-jähriger Kapitän steuerte seinen Schüttgutfrachter aus Richtung See kommend in den Emder Außenhafen, um in die Große Seeschleuse einzulaufen. Der auflaufende Flutstrom erfasste das Heck des 88 Meter langen Schiffs und drückte es mit dem Bug an ein an der Pier liegendes Seeschiff. An beiden Schiffen entstand Sachschaden. Seitens der Berufsgenossenschaft Verkehr wurde beiden Fahrzeugen ein Auslaufverbot, bis zur Bestätigung der Klasse, ausgesprochen. Die Ermittlungen zum Schiffsunfall durch die Wasserschutzpolizei Emden dauern an.

