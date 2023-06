Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Frickingen

Nach Verfolgungsfahrt geflüchtet

Am Samstag gegen 15:21 Uhr sollte in Frickingen ein Citroen Saxo einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Als die Beamten an den Citroen herantraten beschleunigte der Tatverdächtige sein Fahrzeug und flüchtete in Richtung Leustetten. Kurz vor Leustetten verlor er bei einem Überholvorgang, in einer Rechtskurve, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Im Anschluss kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sich das Fahrzeug überschlug und auf der Fahrerseite liegenblieb. Um sich der Kontrolle weiter zu entziehen kletterte der Tatverdächtige durch das gesplittete Fenster der Beifahrertür und flüchtete in ein angrenzendes Waldstück. Trotz intensiver Suche durch die eingesetzten Streifen und einem Polizeihubschrauber konnte der Flüchtende nicht mehr aufgefunden werden. Sollte der Tatverdächtige ermittelt werden, erwartet ihn eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

